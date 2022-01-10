Ельче підходив до виїзного поєдинку проти Еспаньйола з 3-матчевою безвиграшною серією. Команда з Аліканте трималася в зоні вильоту, в той час як каталонці у випадку перемогу піднялися б на дев'яту позицію – причому до зони єврокубків їм не вистачало б всього двох очок. Останнім часом "папуги" демонстрували пристойний футбол, тож фаворит здавався очевидним.

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Втім, публіка на Ель-Праті була шокована вже у перші 15 хвилин. Гості відкрили рахунок на 6-й внаслідок успішного єдиноборства на краю штрафного й прострілу Тете Моренте вздовж лінії воротарського – Пере Мілья пробив у порожні. На 14-й же Мілья оформив дубль, скориставшись грубою помилкою захисників та невдалим виходом голкіпера з воріт – нападник, опинившись між цією трійцею, замкнув подачу від Мохіки. 0:2!

Еспаньйол швидко повернув ініціативу, забивши у відповідь на 15-й хвилині. Голом відзначився Морон, який завдав удар головою після кросу з правого флангу, однак взяття воріт скасували через офсайд. Кращих нагод розмочити рахунок у "папуг" не виникало аж до компенсованого часу, коли вдалося заробити пенальті (Верду вдарив суперника ліктем). Де Томас з "позначки" впевнено реалізував 11-метровий. 1:2!

В другому таймі команди демонстрували динамічний, але вкрай сухий футбол. За 40 хвилин футболісти провели всього два удари – один виявився вкрай неточним, а інший припав на стінку. Обидва постріли належали гравцям Еспаньйола. Третій належав їм же і також пройшов у стінку. Гості відбивалися всіма правдами й неправдами – і таки добилися свого! Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу аутсайдера.

Таким чином, Ельче набрав 19 очок, покинувши зону вильоту. Команда піднялася аж на три позиції вгору, посівши шістнадцяту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. Еспаньйол, маючи 26 залікових балів у активі, залишився одинадцятим.

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