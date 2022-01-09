Бетіс у меншості втратив перемогу над Райо Вальєкано – безвиграшна серія севільців зросла до трьох матчів
У неділю 20-й тур чемпіонату Іспанії продовжиди декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Іспанія, Ла Ліга, 20-й тур
Райо Вальєкано – Бетіс – 1:1
Гол: Балью, 71 – Каналес, 45+2
Вилучення: Морено, 34 (Бетіс, червона картка)
Севілья – Хетафе – початок зустрічі о 17:15
Алавес – Атлетік – початок зустрічі о 19:30
Осасуна – Кадіс – початок зустрічі о 19:30
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Дві поразки Бетіса в останніх двох матчах чемпіонату змушували севільців брати очки у матчі з Райо Вальєкано. Перший реальний шанс підопічні Мануеля Пеллегріні створили лише на 32-й хвилині, коли Фекір цілив під ліву стійку – Люка Зідан у стрибку встиг зреагувати. А вже за мить гості залишились у меншості – Алекс Морено підвів команду грубим фолом і ускладнив завдання одноклубникам. Однак, приспавши пильність суперника, який вже чекав свистка на перерву, Бетіс зумів організувати контратаку і забив Райо гол у роздягальню (Каналес замкнув простріл вже у порожні ворота).
В середині другого тайму Балью відгукнувся на навіс з правого флангу і головою зрівняв рахунок у матчі. Під кінець матчу господарі могли вирвати перемогу, але вище всяких похвал зіграв Руй Сілва, відбивши небезпечні удари Гвардіоли і Гарсії. Нічия принесла Райо Вальєкано 31 очко та сьому сходинку турнірної таблиці, Бетіс з 34-ма пунктами залишився третім.