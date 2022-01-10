Эльче подходил к выездному поединку против Эспаньола с 3-матчевой безвыигрышной серией. Команда из Аликанте держалась в зоне вылета, в то время как каталонцы в случае победы поднялись бы на девятую позицию – причём до зоны еврокубков им не хватало бы всего двух очков. В последнее время "попугаи" демонстрировали приличный футбол, поэтому фаворит казался очевидным.

Атлетико расписал боевую ничью с Вильярреалом, Севилья минимально победила Хетафе

Впрочем, публика на Эль-Прате была шокирована уже в первые 15 минут. Гости открыли счет на 6-й вследствие успешного единоборства на краю штрафной и прострела Тете Моренте вдоль линии вратарской – Пере Милья пробил в пустые. На 14-й Милья оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой защитников и неудачным выходом голкипера из ворот – нападающий, оказавшись между этой троицей, замкнул подачу от Мохики. 0:2!

Эспаньол быстро вернул инициативу, забив в ответ на 15-й минуте. Голом отличился Морон, нанёсший удар головой после кросса с правого фланга, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Лучших случаев размочить счёт у "попугаев" не возникало вплоть до компенсированного времени, когда удалось заработать пенальти (Верду ударил соперника локтем). Де Томас с "точки" уверенно реализовал 11-метровый. 1:2!

Во втором тайме команды демонстрировали динамичный, но очень сухой футбол. За 40 минут футболисты провели всего два удара по воротам – один оказался крайне неточным, а другой попал в стенку. Оба выстрела принадлежали игрокам Эспаньола. Третий принадлежал им же и тоже прошёл в стенку. Гости отбивались всеми правдами и неправдами – и таки добились своего! Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу аутсайдера.

Таким образом, Эльче набрал 19 очков, покинув зону вылета. Команда поднялась на три позиции вверх, заняв шестнадцатую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Эспаньол, имея 26 зачётных баллов в активе, остался одиннадцатым.

Шевченко под угрозой отставки, очередной гол Малиновского, семейная сказка в Порту и римский триллер – обзор уикенда