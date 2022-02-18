Райо Вальєкано в рамках 25-го туру Ла Ліги зазнав поразки від Ельче (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму 25-го туру Ла Ліги відкривала зустріч між Ельче та Райо Вальєкано. Мадридці підійшли до зустрічі з 5-матчевою безвиграшною серію, причому 4 поєдинки завершились поразками. Звісно ж, підопічні Андоні Іраоли бажали перервати це жахіття – втім, до перерви вболівальники голів не побачили.

Веселіше стало в другому таймі. Вже за сім хвилин по перерві Райо Вальєкано відкрив рахунок зусиллями Франа Гарсії, якому вдалося з лівого краю штрафного перекинути голкіпера. Ельче відігрався на 77-й завдяки прострілу з правого флангу, замиканню в стійку й добиванню від Карільйо. 1:1!

Ще за вісім хвилин спрацювала заміна господарів. Понсе прийняв розрізну передачу від Мільї й реалізував вихід віч-на-віч, розстрілявши порожні ворота Райо. 2:1! Цей гол виявився переможним.

Таким чином, Ельче набрав 29 очок, піднявшись на 13 позицію в турнірній таблиці й відірвався від зони вильоту на 9 залікових балів. Райо Вальєкано, зазнавши шостої поразки поспіль, залишився на 11-й сходинці з 31 пунктом в активі.

Гвардіола проти Конте, Маліновський і Ко жадають помсти, дербі Борусій – топ-матчі вікенду