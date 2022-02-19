Райо Вальекано в рамках 25-го тура Ла Лиги потерпел поражение от Эльче (1:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Программу 25-го тура Ла Лиги открывала встречу между Эльче и Райо Вальекано. Мадридцы подошли ко встрече с 5-матчевой безвыигрышной серией, причем 4 поединка завершились поражениями. Конечно же, подопечные Андони Ираолы желали прервать этот ужас – впрочем, до перерыва болельщики голов не увидели.

Веселее стало во втором тайме. Уже через семь минут после перерыва Райо Вальекано открыл счёт усилиями Франа Гарсии, которому удалось с левого края штрафной перебросить голкипера. Эльче отыгрался на 77-й благодаря прострелу с правого фланга, замыканию в штангу и добиванию от Карильо. 1:1!

Ещё через восемь минут сработала замена хозяев. Понсе принял разрезную передачу от Мильи и реализовал выход один на один, расстреляв пустые ворота Райо. 2:1! Этот гол оказался победным.

Таким образом, Эльче набрал 29 очков, поднявшись на 13-ю позицию в турнирной таблице и оторвался от зоны вылета на 9 зачётных баллов. Райо Вальекано, потерпев шестое поражение подряд, остался на 11-й строчке с 31 пунктом в активе.

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