Барселона вирвала перемогу над Ельче в 27-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Підопічні Хаві Ернандеса пропустили перед перервою – Педрі вибив просто на Фіделя, а той пробив тер Штегена. Барса взяла гру під контроль і перемогла.

Барселона здолала Ельче й вийшла на третє місце, Сельта у перестрілці з сімома голами вирвала перемогу над Мальоркою

Результативними стали удари Торреса після прострілу Алвеса й Депая з пенальті. Барселона вибралась на третю сходинку, набравши 48 очок. Ельче залишився на 14 місці Ла Ліги з 29-ма пунктами.