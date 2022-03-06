Ельче – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу
22:47 - Читать на русском
Барселона вирвала перемогу над Ельче в 27-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
44’ Фідель
88’ Хав'єр Пасторе
Ферран Торрес 61’
Мемфіс Депай 84’
44’ Фідель
61’ Ферран Торрес
84’ Мемфіс Депай
88’ Хав'єр Пасторе
Підопічні Хаві Ернандеса пропустили перед перервою – Педрі вибив просто на Фіделя, а той пробив тер Штегена. Барса взяла гру під контроль і перемогла.
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Результативними стали удари Торреса після прострілу Алвеса й Депая з пенальті. Барселона вибралась на третю сходинку, набравши 48 очок. Ельче залишився на 14 місці Ла Ліги з 29-ма пунктами.
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