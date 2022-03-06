Эльче – Барселона – 1:2 – видео голов и обзор матча
22:47 - Читати українською
Барселона вырвала победу над Эльче в 27-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
44’ Фідель
88’ Хавьер Пасторе
Ферран Торрес 61’
Мемфис Депай 84’
44’ Фідель
61’ Ферран Торрес
84’ Мемфис Депай
88’ Хавьер Пасторе
Подопечные Хави Эрнандеса пропустили перед перерывом – Педри выбил прямо на Фиделя, а тот пробил тер Штегена. Барса взяла игру под контроль и выиграла.
Барселона одолела Эльче и вышла на третье место, Сельта в перестрелке с семью голами вырвала победу над Мальоркой.
Результативными стали удары Торреса после прострела Алвеса и Депая с пенальти. Барселона выбралась на третье место, набрав 48 очков. Эльче остался на 14 месте Ла Лиги с 29 пунктами.
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