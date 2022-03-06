Барселона вырвала победу над Эльче в 27-м туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Подопечные Хави Эрнандеса пропустили перед перерывом – Педри выбил прямо на Фиделя, а тот пробил тер Штегена. Барса взяла игру под контроль и выиграла.

Барселона одолела Эльче и вышла на третье место, Сельта в перестрелке с семью голами вырвала победу над Мальоркой.