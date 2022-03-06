Чемпіонат Іспанії 2021/22, 27-й тур

Кадіс – Райо Вальєкано – 2:0

Голи: Алькарас, 55, Ідрісі, 63

Ельче – Барселона – початок о 17:15

Сельта – Мальорка – початок о 19:30

Бетіс – Атлетіко – початок о 22:00

Райо Вальєкано не знав перемог у Ла Лізі протягом 7 турів поспіль, програвши у 6-ти з них, та ще й з півфіналу Кубка вилетів. Зупинити це падіння необхідно було за будь-яку ціну – і матч проти Кадіса здавався шикарною можливістю. "Жовта субмарина" йшла у зоні вильоту й мала 4-матчеву безвиграшну серію.

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Втім, "підводники" не просто дали бій мадридцям, а ще й "затопили" столичний колектив двома влучними ударами на початку другого тайму. Голами відзначились Алькарас та Ідрісі, причому останній ще й записав у свій актив асист. 2:0 – саме з цим рахунком зустріч добігла кінця і саме завдяки цій перемозі Кадіс впритул наблизився до рятівної 17-ї позиції. Відставання становить всього 1 заліковий бал.

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