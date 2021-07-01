Гірську прогулянку екс-футболіста та двох його родичів перервали четверо агресивних чоловіків, інформує Marca.

Швеція – Україна: вболівальники "синьо-жовтих" побили російського провокатора під час матчу Євро-2020

Гонсалесу (у сірій кофті) та його супутникам наказали зійти з дороги. Аргумент нападників – це приватна власність, на яку посторонні заходити не можуть. Зав'язалася суперечка і навіть бійка, під час якої Марку дісталося кілька ударів палицею. Пізніше у постраждалого виявили перелом руки.

Нагадаємо, що Гонсалес провів за збірну Чилі 56 матчів, відзначився 6 голами. На клубному рівні виступав за Ліверпуль, Бетіс, Реал Сосьєдад, московський ЦСКА, Коло-Коло та Альбасете.

Різанина у Порт-Саїді: за що вбили 72 фанатів найтитулованішого клубу Африки