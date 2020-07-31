Ель-Шаараві відсторонили від матчів за ганебну поведінку у чемпіонаті Китаю

Під час матчу першого туру чемпіонату Китаю Гуанчжоу Евергранд приймав Шанхай Шеньхуа.

Мессі зухвало принизив тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео

На 55-й хвилині зустрічі наставник гостей вирішив замінити свою зірку Стефана Ель-Шаараві. Італійцю не сподобалось таке рішення тренера і він демонстративно покинув поле, не залишившись на лаві.

За інформацією The Paper in Shanghai керівництво клубу відреагувало на зухвалість форварда і тимчасово відсторонило його від матчів. Варто відзначити, що в підсумку гості програли (0:2).

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