toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ель-Шаараві відсторонили від матчів за ганебну поведінку у чемпіонаті Китаю

07:30 - Читать на русском
Ель-Шаараві відсторонили від матчів за ганебну поведінку у чемпіонаті Китаю
Стефан Ель-Шаараві / Фото ФК Шанхай Шеньхуа

Італійський форвард Стефан Ель-Шаараві не зміг стримати свій норов у Піднебесній.

Під час матчу першого туру чемпіонату Китаю Гуанчжоу Евергранд приймав Шанхай Шеньхуа.

Мессі зухвало принизив тренера Барселони прямо на полі – ганебне відео

На 55-й хвилині зустрічі наставник гостей вирішив замінити свою зірку Стефана Ель-Шаараві. Італійцю не сподобалось таке рішення тренера і він демонстративно покинув поле, не залишившись на лаві.

За інформацією The Paper in Shanghai керівництво клубу відреагувало на зухвалість форварда і тимчасово відсторонило його від матчів. Варто відзначити, що в підсумку гості програли (0:2).

Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки

blog_ava
Роналду зробив собі розкішний подарунок на честь перемоги Ювентуса у Серії А
06:00
3657
Теги
Світ Відеоновини Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа Китай Стефан Стефан Ель-Шаараві
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
24
хв
ПСЖ
22:10
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук