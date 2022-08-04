Фламенго має домовленість з Шанхай СІПГ щодо трансферу Оскара, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Наразі сторони очікують на усі необхідні документи, після чого угода має бути завершений. Умови переходу поки не розголошуються.

Нагадаємо, що Оскар з 2017 року виступав за китайський клуб, куди перебрався з Челсі за 60 млн євро. За цей період бразилець зіграв у 173 поєдинках, в яких забив 51 гол та віддав 94 гольові передачі.

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