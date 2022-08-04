Фламенго имеет договоренность с Шанхай СИПГ по трансферу Оскара, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Стороны сейчас ожидают все необходимые документы, после чего соглашение должно быть завершено. Условия перехода пока не разглашаются.

Напомним, что Оскар с 2017 года выступал за китайский клуб, куда перебрался из Челси за 60 млн. евро. За этот период бразилец сыграл в 173 поединках, в которых забил 51 гол и отдал 94 голевых передачи.

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