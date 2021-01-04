Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Маркос Рохо близький до остаточного повернення на батьківщину. Минулоріч він перебував в Естудіантесі на правах оренди.

30-річний центрбек, який також може зіграти на лівому фланзі, за крок від переходу в Бока Хуніорс. Про це журналіст Мартін Аревало написав у своєму твіттері.

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"Генуезці" стали головним претендетом на Рохо. Списаний на Олд Траффорд аргентинець уже узгодив умови особистого контракту з Бокою. Угода Рохо з південноамериканським грандом розрахована на 3 роки. Щоправда, оборонець має чинний до літа 2021-го контракт із МЮ. "Червоні дияволи" ще й можуть активувати опцію продовження співпраці на рік.

У нинішньому сезоні Маркос Рохо не провів жодної хвилини за Юнайтед. У його активі лише 45 хвилин у складі дубля манкуніанців.

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