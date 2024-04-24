Як стало відомо "Футбол 24", Хусрав Тоіров покине Шахтар після закінчення сезону. Повноцінно чи на правах оренди. Пушіч на нього не розраховує, а за U-19 уже не зможе виступати через вік.

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Важлива умова Шахтаря – новий клуб Тоірова має бути не з Росії. Якщо не знайдуть клубу за кордоном, віддадуть в оренду якомусь із клубів УПЛ.

Нагадаємо, Хусрав Тоіров приєднався до Шахтаря у березні 2023 року. Вінгер встиг провести за першу команду донеччан лише два матчі, переважно граючи за молодіжку. Нещодавно Тоіров поставив лайк під постом в Інстаграмі про перемогу Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі, через що був оштрафований на місячну зарплату.

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