Шахтар готовий відпустити провального легіонера – "гірники" мають принципову умову
Вінгер Шахтаря Хусрав Тоіров може покинути донецький клуб майбутнього літа.
Як стало відомо "Футбол 24", Хусрав Тоіров покине Шахтар після закінчення сезону. Повноцінно чи на правах оренди. Пушіч на нього не розраховує, а за U-19 уже не зможе виступати через вік.
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Важлива умова Шахтаря – новий клуб Тоірова має бути не з Росії. Якщо не знайдуть клубу за кордоном, віддадуть в оренду якомусь із клубів УПЛ.
Нагадаємо, Хусрав Тоіров приєднався до Шахтаря у березні 2023 року. Вінгер встиг провести за першу команду донеччан лише два матчі, переважно граючи за молодіжку. Нещодавно Тоіров поставив лайк під постом в Інстаграмі про перемогу Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі, через що був оштрафований на місячну зарплату.
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