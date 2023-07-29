Нідерландський півзахисник Донні ван де Беек, права на якого належать Манчестер Юнайтед, може змінити клубну прописку, перебравшись до Іспанії.

Днями лідер Реал Сосьєдада Давід Сілва неочікувано завершив профеcійну кар'єру через важку травму. Керівництво клубу в екстреному порядку змушене шукати футболіста, який зможе замінити іспанця в середині поля.

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Як повідомляє видання Relevo, іспанці ведуть переговори з Манчестер Юнайтед стосовно переходу півзахисника Донні ван де Беека – Сосьєдад хоче оформити оренду нідерландця з подальшим правом викупу.

Манчестер Юнайтед придбав ван де Бекка у 2020 році за 39 мільйонів євро. Відтоді футболіст зіграв за "червоних дияволів" лише 60 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Свого часу Донні ван де Беек встиг пограти за Евертон на правах орендної угоди, де виступав пліч-о-пліч із захисником збірної України Віталієм Миколенком.

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