Бенфіка провела контрольний матч з Фулхемом. Новачки АПЛ не зуміли нав'язати боротьбу португальцям та пропустили 5 м'ячів, забивши 1. Один з голів забив Роман Яремчук.

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Українець відзначився на початку другого тайму. Роман відкрився під подачу Вайгля між захисниками Фулхема та головою переправив м'яч у сітку. Це був четвертий гол Бенфіки.

У минулому сезоні Яремчук відіграв за Бенфіку 43 матчі, оформивши 9 голів та 6 асистів. Новий сезон для Бенфіки стартує на початку серпня.