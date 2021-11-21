Копа Судамерікана-2021, фінал

Атлетіко Паранаенсе – РБ Брагантіно – 1:0

Гол: Нікао, 29

Один із найважливіших матчів Південної Америки у році відбувся напередодні – у фіналі Копа Судамерікана-2021 зустрілись Атлетіко Паранаенсе й РБ Брагантіно. Номінальні гості мали перший гострий момент, але пропустили на 29-й хвилині.

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Це Нікао шедеврально зіграв на добиванні, у падінні через себе пробивши у дальній кут. М'яч від стійки залетів у ворота. РБ Брагантіно намагався відігратись і створив кілька чудових нагод. Та Атлетіко Паранаенсе вистояв і святкував перемогу. "Червоно-чорні" навіть встановили рекорд, ставши першим бразильським клубом, який двічі завойовував цей кубок (вперше у сезоні 2017/18).

До цих святкувань долучився колишній гравець Металіста і Шахтаря Марсіо Азеведо, який, щоправда, споглядав за матчем із лавки для запасних. Загалом у поточному сезоні Копа Судамерікана він провів 8 хвилин. Для нього це теж другий тріумф на змаганнях.

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