Копа Судамерикана-2021, финал

Атлетико Паранаэнсе – РБ Брагантино – 1:0

Гол: Никао, 29

Один из важнейших матчей Южной Америки в году состоялся накануне – в финале Копа Судамерикана-2021 встретились Атлетико Паранаэнсе и РБ Брагантино. Номинальные гости имели первый острый момент, но пропустили на 29-й минуте.

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Это Никао шедеврально сыграл на добивании, в падении через себя пробив в дальний угол. Мяч от стойки залетел в ворота. Р Б Брагантино пытался отыграться и создал несколько прекрасных моментов. Но Атлетико Паранаэнсе выстоял и праздновал победу. "Красно-черные" даже установили рекорд, став первым бразильским клубом, который дважды завоевывал этот кубок (впервые в сезоне 2017/18).

К этим празднованиям присоединился бывший игрок Металлиста и Шахтера Марсио Азеведо, который, правда, смотрел матч со скамейки для запасных. Всего в текущем сезоне Копа Судамерикана он провел 8 минут. Для него это тоже второй триумф в соревнованиях.

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