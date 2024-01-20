"Після Європи Саудівська Аравія – це величезна прірва. Попри це, адаптація триває. Тут є багато незадоволених гравців, але, можливо, це добре, тому що ми продовжуємо, так би мовити, вести перемовини, щоб щось покращити.

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Можливо, у майбутньому ситуація трохи покращиться. Однак зараз тут ще не до кінця усвідомили, що за їхні клуби виступають гравці, в яких була велика кар'єра в Європі. Напевно, їм просто потрібен час, щоб звикнути до цього, і стати трохи серйознішими.

У Саудівській Аравії до всього ставляться легковажно. І я не лише про футбол. Це стосується і повсякденного життя. Вимоги, які їм озвучують, вони ігнорують. Ви домовляєтеся про щось, але потім вони не виконують обіцянки, хоча контракт вже підписаний. Через це виникають конфлікти. Це проблема, якої я не бачив у Європі.

Я кажу про це з власного досвіду. Не знаю за інших футболістів. Так, у Саудівській Аравії платять великі гроші, але у Європі про гравців дбають більше. Тут це роблять не так якісно. Недостатньо, як на мене.

Чи думаю я про відхід з Аль-Насра? Поки що ні, але якщо я розчарований за такий короткий час, то виникає питання, що робити. Цей момент ще не настав, але він може настати в майбутньому, якщо така динаміка збережеться.

Чесно кажучи, багато хто з нас приїхав сюди не тільки заради футболу. Багатьох із нас це влаштовує, але я також шукаю щось, крім економічного фактору. З точки зору якості життя я очікував чогось іншого, тому що, зрештою, тут ти проводиш три години на день в автомобілі. Ер-Ріяд – це просто змарнований час в автомобільних заторах", – цитує Ляпорта AS.

Нагадаємо, Ляпорт перейшов у Аль-Наср влітку 2023 року. Манчестер Сіті, у складі якого іспанець виграв ЛЧ 2022/23 і 5 титулів АПЛ, продав його за 27,5 млн євро.

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