"После Европы Саудовская Аравия – это огромная пропасть. Несмотря на это, адаптация продолжается. Здесь есть много недовольных игроков, но, возможно, это хорошо, потому что мы продолжаем, так сказать, вести переговоры, чтобы что-то улучшить.

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Возможно, в будущем ситуация немного улучшится. Однако сейчас здесь еще не до конца поняли, что за их клубы выступают игроки, у которых была большая карьера в Европе. Наверное, им просто нужно время, чтобы привыкнуть к этому, и стать посерьезнее.

В Саудовской Аравии ко всему относятся легкомысленно. И я не только о футболе. Это касается и повседневной жизни. Озвучиваемые им требования они игнорируют. Вы договариваетесь о чем-то, но потом они не выполняют обещания, хотя контракт уже подписан. Из-за этого возникают конфликты. Это проблема, которую я не видел в Европе.

Я говорю об этом из собственного опыта. Не знаю, как у других футболистов. Да, в Саудовской Аравии платят большие деньги, но в Европе об игроках заботятся больше. Здесь это делают не столь качественно. Недостаточно, как по мне.

Думаю ли я об уходе из Аль-Насра? Пока нет, но если я разочарован за столь короткое время, то возникает вопрос, что делать дальше. Этот момент еще не наступил, но он может наступить в будущем, если такая динамика сохранится.

Честно говоря, многие из нас приехали сюда не только ради футбола. Многих из нас это устраивает, но я тоже ищу что-то кроме экономического фактора. С точки зрения качества жизни я ожидал чего-то другого, потому что, в конце концов, здесь ты проводишь три часа в день в автомобиле. Эр-Рияд – это просто потерянное время в автомобильных пробках", – цитирует Ляпорта AS.

Напомним, Ляпорт перешел в Аль-Наср летом 2023 года. Манчестер Сити, в составе которого испанец выиграл ЛЧ 2022/23 и пять титулов АПЛ, продал его за 27,5 млн евро.

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