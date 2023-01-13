Бразильський екс-захисник Чорноморця та Дніпра Лео Матос оголосив про завершення кар'єри. 36-річний футболіст написав про це на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, додавши до посту фото у формах команд, за які встиг пограти.

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Останнім клубом Матоса був бразильський Васко да Гама, за який він виступав з жовтня 2020 року. Після завершення контракту Лео вирішив не шукати нову команду – за інформацією ЗМІ, йому запропонували залишитись у клубі на посаді функціонера і він, найімовірніше, прийме пропозицію.

Нагадаємо, Матос розпочав кар'єру у Фламенго у 2004 році (звідки відправлявся в оренду у Марсель). Після виступів за бразильські Томбенсе, Парану, Фігейренсе та Віла Нову у лютому 2010 року у статусі вільного агента перебрався у Чорноморець, ставши рекордсменом серед легіонерів за кількістю проведених матчів за "моряків". В липні 2014-го перейшов у Дніпро, з яким виходив у фінал Ліги Європи. Через два роки став гравцем грецького ПАОКа, звідки і повернувся на батьківщину – у Васко да Гаму.

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