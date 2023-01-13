Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик потрапив на радари Галатасарая, повідомляє Fotospor.

Довбик може стати конкурентом Яремчука в Брюгге – бельгійці запропонують СК Дніпро-1 скромну суму

Стамбульці, після невдалої спроби підписати американського нападника Антальяспора Хаджі Райта (10 мільйонів євро відлякали 22-разового чемпіона Туреччини), звернули свої погляди на українця. Галатасарай вже контактував з агентами Довбика, намагаючись зрозуміти, наскільки реальним є січневий трансфер нападника. За інформацією джерела, туркам повідомили, що вони зможуть підписати українця за 3-4 мільйони євро – така сума за "нового Шевченка" видається "левам" дуже привабливою.

Нагадаємо, Артем у поточному сезоні провів за дніпрян 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 4 асисти. Його контракт з СК Дніпро-1 чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

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