Вікторія Пльзень перемогла Астану в 2-му турі Ліги конференцій. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2023/24, 2-й тур

Група С

Астана – Вікторія Пльзень – 1:2

Голи: Томасов, 51 – Хори, 54, Калвах, 57

Астана і Вікторія відкрили другий тур Ліги конференцій. У першому таймі лише свисток арбітра врятував голкіпера гостей від фіаско. Станек за межами штрафного махнув ногою повз м'яч, після чого Томасов без проблем вразив порожні ворота. Сигнал асистента про офсайд зберіг рахунок 0:0.

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Гола довелося чекати аж до 51-ї хвилини. Томасов таки досяг свого, вразивши ворота ударом з-за меж штрафного. Капітану Астани серйозно допоміг рикошет від захисника, який дезорієнтував кіпера.

Але дуже швидко ситуація кардинально змінилася. Вже на 57-й хвилині рахунок був 2:1 на користь Вікторії. Спершу Томаш Хори головою замкнув подачу з флангу, а буквально тут же Лукаш Калвах з-за меж штрафного поклав м'яч у дальній кут.

Рахунок 1:2 зберігся до фінального свистка. Вікторія набрала 6 очок і очолює групу C. Астана з нулем на останній позиції.

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