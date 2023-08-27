Вінгер Сівасспора Жерсон Родрігес продовжив свою результативну серію в турецькій Суперлізі.

Чемпіонат Туреччини 2023/24, 3-й тур

Сівасспор – Антальяспор – 1:1

Голи: Жерсон Родрігес, 36 – Ларссон, 10

Антальяспор та Сівасспор розійшлись миром у поєдинку 3-го туру чемпіонату Туреччини. Рахунок у грі відкрив Сем Ларссон на 10 хвилині, але ще до перерви Жерсон зрівняв рахунок.

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Легіонер Динамо, якому досі належать права на вінгера, отримав закидання від Аппіндангойє та в стрибку перекинув воротаря.

Таким чином, Сівасспор набрав 5 очок та наблизився до першого Фенербахче. Антальяспор з 2 пунктами залишився п'ятнадцятим. Для Жерсона це був уже 2 гол в новому сезоні.

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