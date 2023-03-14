Федерація футболу Португалії оголосила повний список тренерів, які будуть допомагати Роберто Мартінесу готувати команду до ігор відбіркового циклу на Євро-2024. У штаб увійшли вісім осіб. Про це повідомив сайт Федерації.

Португалія офіційно призначила головного тренера – Роналду тренуватиме невдаха ЧС-2022

Окрім Хесуса Себа, Річарда Еванса, Ентоні Беррі, Іньякі Бергара, Бруно Перейри, Стейна Кампо, з національною командою будуть працювати Рікарду Карвалью та Рікарду Перейра. 44-річний захисник відомий виступами за Порту, Челсі та Реал. Він також завоював разом зі збірною Португалії золото на чемпіонаті Європи 2016 року. Карвалью обійме посаду асистента Мартінеса.

47-річний Рікарду виступав за Бетіс, Боавішту та Спортінг. Саме він виграв серію пенальті в Англії на Євро-2004, відбивши вирішальний 11-метровий без рукавичкок, після чого забив і сам. Перейра відповідатиме за підготовку голкіперів в команді.



Нагадаємо, що найближчі матчі збірна Португалії в рамках відбіркового циклу на Євро-2024 зіграє проти Ліхтенштейна та Люксембурга, 23 та 26 березня відповідно.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022