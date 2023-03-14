Екс-зірка Челсі та Реала став тренером збірної Португалії – компанію склав знаменитий воротар
Наставник збірної Португалії Роберто Мартінес визначився зі своїм штабом на новому місці роботи.
Федерація футболу Португалії оголосила повний список тренерів, які будуть допомагати Роберто Мартінесу готувати команду до ігор відбіркового циклу на Євро-2024. У штаб увійшли вісім осіб. Про це повідомив сайт Федерації.
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Окрім Хесуса Себа, Річарда Еванса, Ентоні Беррі, Іньякі Бергара, Бруно Перейри, Стейна Кампо, з національною командою будуть працювати Рікарду Карвалью та Рікарду Перейра. 44-річний захисник відомий виступами за Порту, Челсі та Реал. Він також завоював разом зі збірною Португалії золото на чемпіонаті Європи 2016 року. Карвалью обійме посаду асистента Мартінеса.
47-річний Рікарду виступав за Бетіс, Боавішту та Спортінг. Саме він виграв серію пенальті в Англії на Євро-2004, відбивши вирішальний 11-метровий без рукавичкок, після чого забив і сам. Перейра відповідатиме за підготовку голкіперів в команді.
Нагадаємо, що найближчі матчі збірна Португалії в рамках відбіркового циклу на Євро-2024 зіграє проти Ліхтенштейна та Люксембурга, 23 та 26 березня відповідно.
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