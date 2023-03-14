Федерация футбола Португалии объявила полный список тренеров, которые будут помогать Роберто Мартинесу готовить команду к играм отборочного цикла на Евро-2024. В штаб вошли восемь человек. Об этом сообщил сайт Федерации.

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Кроме Хесуса Себа, Ричарда Эванса, Энтони Берри, Иньяки Бергара, Бруно Перейры, Стейна Кампо с национальной командой будут работать Рикарду Карвалью и Рикарду Перейра. 44-летний защитник известен выступлениями за Порту, Челси и Реал. Он также завоевал вместе со сборной Португалии золото на чемпионате Европы 2016 года. Карвалью займет должность ассистента Мартинеса.

47-летний Рикарду выступал за Бетис, Боавишту и Спортинг. Именно он выиграл серию пенальти у Англии на Евро-2004, отразив решающий 11-метровый без перчаток, после чего забил и сам. Перейра будет отвечать за подготовку голкиперов в команде.

Напомним, что ближайшие матчи сборная Португалии в рамках отборочного цикла на Евро-2024 сыграет против Лихтенштейна и Люксембурга, 23 и 26 марта соответственно.

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