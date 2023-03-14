Экс-звезда Челси и Реала стал тренером сборной Португалии – компанию составил знаменитый вратарь
Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес определился со своим штабом на новом месте работы.
Федерация футбола Португалии объявила полный список тренеров, которые будут помогать Роберто Мартинесу готовить команду к играм отборочного цикла на Евро-2024. В штаб вошли восемь человек. Об этом сообщил сайт Федерации.
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Кроме Хесуса Себа, Ричарда Эванса, Энтони Берри, Иньяки Бергара, Бруно Перейры, Стейна Кампо с национальной командой будут работать Рикарду Карвалью и Рикарду Перейра. 44-летний защитник известен выступлениями за Порту, Челси и Реал. Он также завоевал вместе со сборной Португалии золото на чемпионате Европы 2016 года. Карвалью займет должность ассистента Мартинеса.
47-летний Рикарду выступал за Бетис, Боавишту и Спортинг. Именно он выиграл серию пенальти у Англии на Евро-2004, отразив решающий 11-метровый без перчаток, после чего забил и сам. Перейра будет отвечать за подготовку голкиперов в команде.
Напомним, что ближайшие матчи сборная Португалии в рамках отборочного цикла на Евро-2024 сыграет против Лихтенштейна и Люксембурга, 23 и 26 марта соответственно.
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