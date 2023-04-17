Ар'єн Роббен пробіг 42 кілометри на роттердамському марафоні менш ніж за три години.

Екс-вінгер Баварії та збірної Нідерландів Ар'єн Роббен під час марафону в Роттердамі подолав марафонську дистанцію за 2 години 58 хвилин і 33 секунди. Про це інформує RTV Noord.

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Тим самим Роббен покращив свій минулорічний результат. Під час минулого марафону Ар'єн подолав відстань у 42 кілометри за 3 години 13 хвилин і 57 секунд.

"Відчуття такі, немов я виграв великий футбольний трофей. З точки зору спортивних результатів ці досягнення можна зіставити між собою. Я люблю спорт і складні завдання. Дехто думає, що я божевільний. Проте якщо ти одного разу станеш спортсменом, ти залишишся ним назавжди", – зазначив нідерландець.

Нагадаємо, що Роббен завершив ігрову кар'єру влітку 2021 року. Він пограв за такі клуби, як Гронінген, ПСВ, Челсі, Реал і Баварія.

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