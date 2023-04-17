Арьен Роббен пробежал 42 километра на роттердамском марафоне менее чем за три часа.

Экс-вингер Баварии и сборной Нидерландов Арьен Роббен во время марафона в Роттердаме преодолел дистанцию в 42,195 километра за 2 часа 58 минут и 33 секунды. Об этом информирует RTV Noord.

Бывший главный скаут Арсенала и Боруссии Д трудоустроился в Аяксе – его помощником стал Хунтелаар

Тем самым Роббен улучшил свой прошлогодний результат. Во время прошлого марафона Арьен бежал такое же расстояние 3 часа 13 минут и 57 секунд.

"Ощущения такие, словно я выиграл большой футбольный трофей. С точки зрения спортивных результатов эти достижения можно сопоставить между собой. Я люблю спорт и сложные задачи. Некоторые думают, что я сумасшедший. Но однажды став спортсменом, ты останешься им навсегда", – отметил нидерландец.

Напомним, что Роббен завершил игровую карьеру летом 2021 года. Он поиграл за такие клубы как Гронинген, ПСВ, Челси, Реал и Бавария.

Бавария оступилась с аутсайдером, Штутгарт в меньшинстве спас ничью с Боруссией Д, РБ Лейпциг дожал Аугсбург