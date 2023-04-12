На початку грудня Міслінтат був звільнений з посади спортивного директора Штутгарта за те, що відмовився продовжити контракт, який діяв до 30 червня 2023 року. Після чотиримісячної паузи він знайшов нове місце роботи.

Штутгарт звільнив зіркового спортивного директора за відмову продовжити контракт

Як інформує офіційний сайт Аякса, 51-річний фахівець підписав з амстердамським клубом трирічний контракт. Що цікаво, угода набула чинності ще 19 травня.

Раніше посаду спортивного директора Аякса обіймав Марк Овермарс. Він був звільнений після секс-скандалу і знайшов притулок в Антверпені.

Повідомляється, що помічником Міслінтата стане легендарний ексфорвард збірної Нідерландів Клас-Ян Хунтелаар.

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