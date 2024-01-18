На своєму офіційному сайті іспанський клуб повідомив про перехід 20-річного гравця. Матео Мехія підписав контракт з Севільєю до 2026 року.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, "червоно-білі" не заплатять Манчестер Юнайтед жодного цента. В угоді передбачено, що манкуніанці матимуть 25% від майбутнього перепродажу колумбійця.

Матео Мехія – вихованець Сарагоси. До Манчестер Юнайтед він приєднався влітку 2019 року, але виступав лише за молодіжні команди.

Нагадаємо, що нещодавно Севілья підписала ще одного гравця Манчестер Юнайтед – півзахисника Ганнібала Межбрі. Також взимку до іспанського клубу перейшов Люсьєн Агуме.

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