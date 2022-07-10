Товариський матч

Бур-ан-Бресс – Ліон – 2:4

Голи: Ель Уаззані, 82, 90 – Ляказетт, 7, Ауар, 50, Дембеле, 57, Ломамі, 69

Вже на 7-й хвилині Ляказетт, який повернувся у Ліон після 5-ти років в Арсеналі, відзначився першим же ударом. Нападник вдало зіграв на добиванні, забивши гол у дебютному матчі. Екс-нападник збірної Франції міг віддати ще кілька гольових передач, але партнери хибили після його розкішних пасів.

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На другий тайм Ліон вийшов у іншому складі (11 замін) і забив ще тричі. Лише за рахунку 4:0 на свою користь підопічні Петера Боса дозволили суперникам забити двічі у відповідь. До слова, вінгер Шахтаря Тете вийшов у старті та відіграв перший тайм.

Зауважимо, наступним суперником Ліона стане київське Динамо – на 12 липня між українською і французькою командами заплановані одразу два матчі.

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