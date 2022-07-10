Товарищеский матч

Бур-ан-Бресс – Лион – 2:4

Голы: Эль Уаззани, 82, 90 – Ляказетт, 7, Ауар, 50, Дембеле, 57, Ломами, 69

Уже на 7-й минуте Ляказетт, вернувшийся в Лион после 5-ти лет в Арсенале, отличился первым же ударом. Нападающий удачно сыграл на добивании, забив гол в дебютном матче. Экс-нападающий сборной Франции мог отдать еще несколько голевых передач, но партнеры промахнулись после его роскошных пасов.

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На второй тайм Лион вышел в другом составе (11 замен) и забил еще трижды. Только при счете 4:0 в свою пользу подопечные Петера Боса позволили соперникам забить дважды в ответ. К слову, вингер Шахтера Тете вышел в старте и отыграл первый тайм.

Следующим соперником Лиона станет киевское Динамо – на 12 июля между украинской и французской командами запланированы сразу два матча.

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