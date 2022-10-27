Схоже, що не всі, хто бачив на власні очі "принади руского міра" мають огиду до окупантів – дехто забув пекло, яке пережив через росіян.

У Маріуполі, який був ледь не стертий з лиця землі російськими окупантами, 10 вересня провели матч ветеранів міста проти російського Курська. У складі Маріуполя вийшов колишній захисник Шахтаря Володимир Яксманицький, повідомляє Fanday.

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Екс-гравець "гірників" засвітився на кількох світлинах, які опублікували росіяни на своїх ресурсах. До того ж Яксманицький не посоромився пограти проти окупантів за команду так званої "ДНР". Найдивовижніше, що зрадник не так давно розповідав, яке пекло пережив, коли росіяни знищували Маріуполь.

Зазначається, що Яксманицький тепер активно бере участь у пропагандистських заходах та навіть встиг з'їздити до Росії, де подарував футболку ФК Маріуполь представнику однієї з компаній країни-агресора.

Нагадаємо, що Яксманицький виступав за Шахтар із 1995 по 1999 рік, зігравши за донецький клуб 64 матчі, відзначившись шістьма голами. Також у його кар'єрі значаться донецький Металург, Сталь, Кривбас, Іллічівець та Зоря.

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