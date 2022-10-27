Похоже, что не все, кто видел собственными глазами "прелести русского мира" имеют отвращение к оккупантам – некоторые забыли ад, который пережили из-за россиян.

В Мариуполе, едва не стертом с лица земли российскими оккупантами, 10 сентября провели матч ветеранов города против российского Курска. В составе Мариуполя вышел бывший защитник Шахтера Владимир Яксманицкий, сообщает Fanday.

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Экс-игрок "горняков" засветился на нескольких фотографиях, опубликованных россиянами на своих ресурсах. К тому же Яксманицкий не постеснялся поиграть против оккупантов за команду так называемой "ДНР". Самое удивительное, что предатель недавно рассказывал, какой ад пережил, когда россияне уничтожали Мариуполь.

Яксманицкий теперь активно участвует в пропагандистских мероприятиях и даже успел съездить в Россию, где подарил футболку ФК Мариуполь представителю одной из компаний страны-агрессора.

Напомним, что Яксманицкий выступал за Шахтер с 1995 по 1999 год, сыграв за донецкий клуб 64 матча, отличившись шестью голами. Также в его карьере числятся донецкий Металлург, Сталь, Кривбасс, Ильичевец и Заря.

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