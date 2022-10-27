Олександр Гайдаш, який після анексії Криму приєднався до окупантів, продовжує створювати видимість футболу на півострові.

Екс-форвард збірної України Олександр Гайдаш зіграв у матчі ветеранів Таврії та Маріуполя, повідомляє офіційний сайт ТСК-Таврія.

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Поєдинок відбувся в окупованому Криму в смт Аграрне. Окрім Гайдаша, який був найкращим бомбардиром Таврії у чемпіонатах України (85 голів) і провів 2 матчі за збірну України, у матчі взяли участь Євген Таран (екс-форвард Миколаєва, Іллічівця та Кримтеплиці) та Андрій Пилипенко (колишній захисник маріупольських Новатора та Азовця, сєвєродонецьких Хіміка та Блискавки, а також луганської Зорі).

До слова, команди вийшли перед грою в футболках з літерами "Z" та "V", а арбітри – з літерою "О".

Нагадаємо, після анексії Криму Гайдаш прийняв російське громадянство і став гендиректором сімферопольского клубу ТСК-Таврія.

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