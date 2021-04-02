Колишній захисник Шахтаря Сергій Ященко поділився думками щодо матчів Шахтаря проти Ворскли та Динамо з Олександрією в рамках 20-го туру УПЛ.

"Хто більше ризикує втратити очки у 20-му турі – Динамо чи Шахтар? Їхні суперники – Олександрія та Ворскла – це рівноцінні команди. Але Шахтар, все-таки, більше ризикує спіткнутися.

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Юрій Максимов добре вміє готувати свою команду до важливих матчів, і настрій на "гірників" на полтавців буде максимальний. Динамо ж проти Олександрії зіграє спокійніше, а значить, швидше за все, набере повноцінні три очки", – поділився Ященко у інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що Шахтар завітає в гості до Ворскли 4 квітня, початок о 17:00, а Динамо зустрінеться з Олександрією трохи пізніше – о 19:30. Додамо, що кияни наразі мають 7-очкову перевагу над "гірниками" у боротьбі за чемпіонство.

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