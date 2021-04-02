Бывший защитник Шахтера Сергей Ященко поделился мыслями относительно матчей Шахтера против Ворсклы и Динамо с Александрией в рамках 20-го тура УПЛ.

"Кто больше рискует потерять очки в 20-м туре – Динамо или Шахтер? Их соперники – Александрия и Ворскла – это равноценные команды. Но Шахтер, все-таки, больше рискует споткнуться.

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Юрий Максимов хорошо умеет готовить свою команду к важным матчам, и настрой на "горняков" на полтавчан будет максимальный. Динамо же против Александрии сыграет спокойнее, а значит, скорее всего, наберет полноценные три очка", – поделился Ященко в интервью Команда№1.

Отметим, что Шахтер приедет в гости к Ворскле 4 апреля, начало в 17:00, а Динамо встретится с Александрией чуть позже – в 19:30. Добавим, что киевляне сейчас имеют 7-очковое преимущество над "горняками" в борьбе за чемпионство.

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