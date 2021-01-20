Колишній капітан молодіжної збірної України виклав у своєму Instagram світлину в екіпіруванні Оренбурга та з ігровою футболкою в руках. Цікаво, що клуб не повідомив про трансфер на своїх офіційних ресурсах.

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"Радий бути частиною Оренбурга. Дякую за новий виклик, вперед до найвищих цілей", – підписав світлину Нойок. У коментарях його вже привітали екс-партнери по брестському Динамо Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

Нагадаємо, Оренбург – один з лідерів другого за силою російського дивізіону і претендує на підвищення у класі.

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