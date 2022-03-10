Екс-захисник Шахтаря офіційно звільнений з посади головного тренера Динамо Бухарест
13:24 - Читать на русском
Колишній захисник Шахтаря Флавіус Стойкан відтепер не очолює бухарестське Динамо.
Динамо Бухарест на своїй офіційній Facebook-сторінці оголосило про припинення співпраці з Флавіусом Стойканом.
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Результати команди стали причиною звільнення – за 8 матчів лише 1 перемога та 2 нічиї. Замінить його 54-річний чеський фахівець Душан Угрін.
Додамо, що Стойкан за кар'єри гравця встиг пограти за донецький Шахтар з 2003 по 2007 роки, після чого півроку провів у Металісті.
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