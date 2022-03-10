Экс-защитник Шахтера официально уволен с должности главного тренера Динамо Бухарест
13:27 - Читати українською
Бывший защитник Шахтера Флавиус Стойкан теперь не возглавляет бухарестское Динамо.
Динамо Бухарест на своей официальной Facebook-странице объявило о прекращении сотрудничества с Флавиусом Стойканом.
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Результаты команды стали причиной увольнения – за 8 матчей только 1 победа и 2 ничьи. Заменит его 54-летний чешский специалист Душан Угрин.
Добавим, что Стойкан за карьеры игрока успел поиграть за донецкий Шахтер с 2003 по 2007 год, после чего полгода провел в Металлисте.
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