Бывший защитник Шахтера Флавиус Стойкан теперь не возглавляет бухарестское Динамо.

Динамо Бухарест на своей официальной Facebook-странице объявило о прекращении сотрудничества с Флавиусом Стойканом.

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Результаты команды стали причиной увольнения – за 8 матчей только 1 победа и 2 ничьи. Заменит его 54-летний чешский специалист Душан Угрин.

Добавим, что Стойкан за карьеры игрока успел поиграть за донецкий Шахтер с 2003 по 2007 год, после чего полгода провел в Металлисте.

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