У Африці оплакують екс-гравця ПАР Папі Хомане. Як повідомляє Marca, 48-річний чоловік загинув в наслідок страшної автокатастрофи.

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Батько колишнього футболіста розповів, що Хомане їхав на похорони рідні разом з матір'ю та дядьком. Автомобіль Папі зіткнувся з вантажівкою. Всі троє миттєво загинули. У Хомане залишилися дружина та троє дітей – двоє синів та донька.

Екс-захисник виступав у складі збірної ПАР з 1998 по 2000 рік, зіграв в дев'яти матчах. Разом з національною командою посів третє місце на Кубку Африки у 2000 році. Останнім часом Хомане працював футбольним аналітиком на телебаченні.

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