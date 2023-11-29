В Африке оплакивают экс-игрока ЮАР Папи Хомане. Как сообщает Marca, 48-летний мужчина погиб в результате страшной автокатастрофы.

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Отец бывшего футболиста рассказал, что Хомане ехал на похороны родни вместе с матерью и дядей. Автомобиль Папи столкнулся с грузовиком. Все трое мгновенно погибли. У Хомане остались жена и трое детей – двое сыновей и дочь.

Экс-защитник выступал в составе сборной ЮАР с 1998 по 2000 год, сыграл в девяти матчах. Вместе с национальной командой занял третье место на Кубке Африки в 2000 году. В последнее время Хомане работал футбольным аналитиком на телевидении.

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