Экс-защитник ЮАР попал в смертельное ДТП, ехав на похороны – с ним были члены семьи
Произошла страшная трагедия, в которой погиб бывший защитник сборной Южной Африки Папи Хомане.
В Африке оплакивают экс-игрока ЮАР Папи Хомане. Как сообщает Marca, 48-летний мужчина погиб в результате страшной автокатастрофы.
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Отец бывшего футболиста рассказал, что Хомане ехал на похороны родни вместе с матерью и дядей. Автомобиль Папи столкнулся с грузовиком. Все трое мгновенно погибли. У Хомане остались жена и трое детей – двое сыновей и дочь.
Экс-защитник выступал в составе сборной ЮАР с 1998 по 2000 год, сыграл в девяти матчах. Вместе с национальной командой занял третье место на Кубке Африки в 2000 году. В последнее время Хомане работал футбольным аналитиком на телевидении.
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