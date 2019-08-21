Леганес не розраховує на Кравця і вже знайшов йому заміну

Український захисник іспанського Леганеса Василь Кравець може покинути клуб ще цього літа.

Кравець не переконав тренерський штаб під час передсезонних зборів, і Маурісіо Пеллегріно не розраховує на нього в цьому сезоні, повідомляє AS.

Спекатися Коноплянки, підписати захисника Ліверпуля – як може здивувати Бундесліга в останні 10 днів трансферного вікна

За інформацією видання, Леганес готовий віддати українця в оренду, щоб він отримував необхідну ігрову практику в іншій команді. На початку липня в послугах захисника були зацікавлені Малага і колишній клуб Василя – Луго.

Також повідомляється, що Леганес вже знайшов заміну Кравцю. "Огірки" мають намір орендувати лівого захисника Алавеса Сауля Гарсію, який стане дублером Хонатана Сільви.

До слова, Кравець перейшов в Леганес із Луго на початку цього року. 22-річний українець відіграв за "пепінерос" 6 матчів в минулому чемпіонаті Іспанії. У першому турі нинішнього розіграшу Ла Ліги Кравець не потрапив навіть до заявки на поєдинок проти Осасуни (0:1).

Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІ