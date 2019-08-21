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Леганес не розраховує на Кравця і вже знайшов йому заміну

20:43 1337 Читать на русском
Леганес не розраховує на Кравця і вже знайшов йому заміну
Василь Кравець / фото: Леганес

Український захисник іспанського Леганеса Василь Кравець може покинути клуб ще цього літа.

Кравець не переконав тренерський штаб під час передсезонних зборів, і Маурісіо Пеллегріно не розраховує на нього в цьому сезоні, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Леганес готовий віддати українця в оренду, щоб він отримував необхідну ігрову практику в іншій команді. На початку липня в послугах захисника були зацікавлені Малага і колишній клуб Василя – Луго.

Також повідомляється, що Леганес вже знайшов заміну Кравцю. "Огірки" мають намір орендувати лівого захисника Алавеса Сауля Гарсію, який стане дублером Хонатана Сільви.

До слова, Кравець перейшов в Леганес із Луго на початку цього року. 22-річний українець відіграв за "пепінерос" 6 матчів в минулому чемпіонаті Іспанії. У першому турі нинішнього розіграшу Ла Ліги Кравець не потрапив навіть до заявки на поєдинок проти Осасуни (0:1).

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Василь Кравець Василь Кравець Іспанія Леганес Леганес Сегунда Українці за кордоном Хонатан Сілва Хонатан Сілва
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