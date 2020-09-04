Відомий український захисник Сергій Люлька стане гравцем харківського Метала, повідомляє видання Sportаrena.

Білоруський клуб підсилився захисником Динамо

Останньою командою 30-річного футболіста був Львів, який він нещодавно покинув. Раніше досвідченого оборонця сватали у луцьку Волинь.

Нагадаємо, Сергій – вихованець Динамо. Саме у київському клубі він розпочав професіональну кар'єру. Окрім Львова встиг пограти за Говерлу, Чорноморець, Десну та чеський Слован. У минулому сезоні провів у складі "синьо-золотих" 20 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 400 тисяч євро.

Метал було створено на початку липня – клуб успішно пройшов атестацію і виступатиме у Другій лізі чемпіонату України під керівництвом Олександра Кучера.

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