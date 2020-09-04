Экс-защитник Динамо перейдет в Металл – раньше его сватали в Волынь
Харьковский клуб проявляет чрезмерную активность на трансферном рынке.
Известный украинский защитник Сергей Люлька станет игроком харьковского Металла, сообщает издание Sportаrena.
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Последней командой 30-летнего футболиста был Львов, который он недавно покинул. Ранее опытного защитника сватали в луцкую Волынь.
Напомним, Сергей – воспитанник Динамо. Именно в киевском клубе он начал профессиональную карьеру. Кроме Львова успел поиграть за Говерлу, Черноморец, Десну и чешский Слован. В прошлом сезоне провел в составе "сине-золотых" 20 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.
Металл был создан в начале июля – клуб успешно прошел аттестацию и будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины под руководством Александра Кучера.
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