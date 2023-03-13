Екс-оборонець Чорноморця Манджрекар Джеймс виступатиме в канадській Прем'єр-лізі. 29-річний футболіст у статусі вільного агента підписав контракт з командою Фордж, повідомляє офіційний сайт клубу із Гамільтона.

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Про умови та терміни угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Джеймс розпочинав футбольну кар'єру в Канаді, але влітку 2012 року залишив Північну Америку, після чого протягом 10,5 років грав у Європі – в клубах із Угорщини, Греції та Данії. У лютому 2022-го перейшов у Чорноморець на правах оренди з Вайле, однак через війну не провів за "моряків" жодного матчу і повернувся у данський клуб. У липні став повноцінним гравцем одеситів.

На початку лютого 2023-го Манджрекар покинув Чорноморець, розірвавши контракт за сімейними обставинами.

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