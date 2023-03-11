Чорноморець та Металіст 1925 зустрічались в 17 турі УПЛ. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок розпочався дуже стрімко, і вже до 20-ї хвилини команди обмінялися голами. Рахунок відкрив Чорноморець. Підопічні Григорчука розіграли чудову атаку в карному майданчику, яку завершив Алефіренко. Молодий нападник забив у другому матчі поспіль.

Металіст 1925 відповів шедевром Вачіберадзе, який свого часу виступав якраз за Чорноморець. Русин ефектно прибрав захисника, відпасував на Беку, а той лівою закрутив м'яч під дальню стійку – 1:1.

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Обмін ударами тривав до кінця тайму. Мозіль завадив Алефіренку оформити дубль, схожий епізод трапився і біля інших воріт між Бичеком та Непогодовим. Перед перервою м'яч ще раз побував у воротах Металіста 1925, але Юсов підіграв собі рукою.

На старті другої половини Русин розстрілював Непогодова з близької відстані – кіпер Чорноморця здійснив сейв обличчям! Після цього суперники нарешті заспокоїлись. Металіст 1925 часто переходив межу грубощів, нахапавши 3 жовті за 13 хвилин. Заміни тренерів не впливали на картину гри, яка докотилася до нічиєї. Позиції в таблиці суттєво не змінились – Металіст 1925 залишається в середині таблиці (сьома сходинка), а Чорноморець (чотирнадцята) не виліз зі зони перехідних матчів.

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