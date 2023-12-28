Дієго Лопес завершив футбольну кар'єру у 42 роки, повідомляє Madrid Xtra.

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Іспанець останні пів року перебував без клубу після відходу з Райо Вальєкано в липні 2023 року. Лопес найбільш відомий завдяки виступам за Реал в епоху Моурінью, витіснивши легендарного Касільяса з місця у воротах.

Дієго Лопес є вихованцем Реала, в системі якого перебував з 2000-го по 2007 роки, та з січня 2013-го по серпень 2014-го. Голкіпер встиг пограти за Вільяреал, Севілью, Мілан, Еспаньйол та Райо Вальєкано. Лопес здобував перемогу в Лізі чемпіонів, Кубку та чемпіонаті Іспанії з Реалом та вигравав Сегунду разом з Еспаньйолом.

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