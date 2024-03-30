Іван Доценко (ліворуч) разом з Олегом Протасовим та своїм сином / Фото з соцмереж

Екс-власник і президент футбольного клубу Мир з села Горностаївка Новотроїцького району Херсонської області Іван Доценко підозрюється у державній зраді та пособництві державі-агресору, повідомляє прес-служба ХОАФ.

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Відповідна підозра була видана Херсонською обласною прокуратурою. Доценко успішно працює у сфері аграрного бізнесу, а також був депутатом Новотроїцької селищної ради від ОПЗЖ.

Зазначається, що він схиляв мешканців села Горностаївка до співпраці з ворогом та примушував співробітників свого підприємства "Агрофірма Мир" брати участь у незаконному референдумі щодо приєднання Херсонщини до Росії, погрожуючи звільненням.

У тексті звинувачення на адресу Івана Доценка йдеться про:

– надання іноземній державі або організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, що вчинено в умовах воєнного стану;

– реєстрацію агрофірми "Мир" і сплати податків до бюджету країни-агресора з метою забезпечення надходження коштів, які можуть бути використані для збройних дій проти України;

– організацію транспортування сільськогосподарських продуктів з окупованої території до морських портів РФ та тимчасово окупованої території АР Крим з метою подальшого експорту до інших країн під виглядом експортної продукції РФ;

– забезпечення ремонту та відновлення пошкодженої військової техніки збройних сил РФ, надання сільськогосподарської техніки для будівництва та облаштування фортифікаційних споруд збройних сил РФ;

– експорт сільськогосподарської продукції з метою забезпечення економічної стабільності країни-агресора;

– злочинні дії, спрямовані на завдання шкоди державним та економічним інтересам України з метою підтримки держави-агресора;

– участь у здійсненні підривної діяльності проти України, з метою завдання шкоди державній та економічній безпеці України;

– забезпечення військових РФ житлом, продуктами харчування та продовольчо-побутовими засобами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей та ін.

На підставі цих пунктів, Іван Іванович Доценко підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення згідно з ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Нагадаємо, заснований Доценком у 1994 році ФК Мир, був п'ятиразовим переможцем чемпіонату Херсонської області, а у 2010 році став чемпіоном України серед аматорів. У сезоні 2013/14 дебютував у Другій лізі, але відіграв лише половину чемпіонату (через брак фінансів команда знялась зі змагань). У сезоні 2015/16 повернувся до виступів у третьому за силою дивізіоні, відігравши там три роки поспіль.

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