Иван Доценко (слева) вместе с Олегом Протасовым и своим сыном / Фото из соцсетей

Экс-владелец и президент футбольного клуба Мир из села Горностаевка Новотроицкого района Херсонской области Иван Доценко подозревается в государственной измене и пособничестве государству-агрессору, сообщает пресс-служба ХОАФ.

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Соответствующее подозрение было выдано Херсонской областной прокуратурой. Доценко успешно работает в сфере аграрного бизнеса, а также был депутатом Новотроицкого поселкового совета от ОПЗЖ.

Отмечается, что он склонял жителей села Горностаевка к сотрудничеству с врагом и заставлял сотрудников своего предприятия "Агрофирма Мир" участвовать в незаконном референдуме о присоединении Херсонщины к России, угрожая увольнением.

В тексте обвинения в адрес Ивана Доценко говорится о:

– предоставлении иностранному государству или организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, что совершено в условиях военного положения;

– регистрации агрофирмы "Мир" и уплате налогов в бюджет страны-агрессора с целью обеспечения поступления средств, которые могут быть использованы для вооруженных действий против Украины;

– организации транспортировки сельскохозяйственных продуктов с оккупированной территории в морские порты РФ и временно оккупированной территории АР Крым с целью дальнейшего экспорта в другие страны под видом экспортной продукции РФ;

– обеспечении ремонта и восстановления поврежденной военной техники вооруженных сил РФ, предоставление сельскохозяйственной техники для строительства и обустройства фортификационных сооружений вооруженных сил РФ;

– экспорте сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения экономической стабильности страны-агрессора;

– преступных действиях, направленных на нанесение вреда государственным и экономическим интересам Украины с целью поддержки государства-агрессора;

– участии в осуществлении подрывной деятельности против Украины, с целью нанесения вреда государственной и экономической безопасности Украины;

– обеспечении военных РФ жильем, продуктами питания и продовольственно-бытовыми средствами для поддержания их боеспособности и оборонно-наступательных возможностей и др.

На основании этих пунктов, Иван Иванович Доценко подозревается в совершении уголовного преступления согласно ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.

Напомним, основанный Доценко в 1994 году ФК Мир, был пятикратным победителем чемпионата Херсонской области, а в 2010 году стал чемпионом Украины среди любителей. В сезоне 2013/14 дебютировал во Второй лиге, но сыграл лишь половину чемпионата (из-за нехватки финансов команда снялась с соревнований). В сезоне 2015/16 вернулся к выступлениям в третьем по силе дивизионе, отыграв там три года подряд.

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